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16:35, 23 августа 2024Мир

В США заявили об отказе Трампа от условий Украины ради сделки с Россией

FA: Трамп пожертвует территорией Украины ради сделки с Россией

Фото: Go Nakamura / Reuters

В случае своей победы на выборах кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп может отказаться от условий Украины для установления мира и пожертвует ее территорией ради сделки с Россией. Об этом передает Foreign Affairs.

«Трамп неоднократно говорил о том, что попытается договориться с президентом России Владимиром Путиным о прекращении боевых действий на Украине. Скорее всего, в таком случае он пожертвует территориальной целостностью Украины», — отмечает издание.

По мнению журнала, второй срок политика «рискует оказать разрушительное воздействие на трансатлантические отношения», что в итоге может привести к значительному уменьшению поддержки Киева со стороны Вашингтона.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Джейми Раскин заявил, что Трамп в случае победы на выборах постарается прекратить конфликт на Украине. Он отметил, что республиканец способен прекратить боевые действия, даже если ради этого придется пойти на уступки России.

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      Дарья Устьянцева
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