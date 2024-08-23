Ведущего «Би-би-си» уволили из-за неприличных сообщений коллеге

Ведущего The One Show Дженаса уволили из «Би-би-си» из-за неприличных сообщений

Компания «Би-би-си» уволила ведущего программы The One Show Джермейна Дженаса из-за его поведения на работе. Об этом говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что неназванная сотрудница The One Show пожаловалась, что ведущий отправлял ей неприличные сообщения в сети. После этого в компании начали расследование в его отношении и впоследствии расторгли с ним контракт. «Мы можем подтвердить, что Джермейн Дженас больше не является нашим ведущим», — говорится в сообщении «Би-би-си».

Комментируя ситуацию, сам Дженас заявлял, что «у всего есть две стороны». Он также добавил, что намерен обратиться к юристам.

Ранее стало известно, что ведущую турецкого телеканала TGRT Мельтем Гюнай уволили из-за того, что она появилась в эфире со стаканом из кофейни Starbucks. Это решение компания объяснила тем, что Гюнай нарушила корпоративные правила.