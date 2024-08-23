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17:08, 23 августа 2024Россия

Власти оценили обстановку в ближайшем от захваченной колонии российском городе

Глава Суровикинского района Слива: колония находится на удалении от жилых домов

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Власти впервые прокомментировали угрозу для жителей города России после захвата колонии в Волгоградской области. По словам главы Суровикинского района Романа Сливы, исправительное учреждение находится на удалении от жилых домов в Суровикино. Обстановку в городе чиновник оценил в своем Telegram-канале.

«Правоохранительными структурами приняты все меры для локализации места происшествия (...) Жизни и здоровью жителей ничто не угрожает», — отметил Слива.

Со слов чиновника, силовики перекрыли дорогу к колонии, но по территории города и району движение не ограничено. «Все службы, организации, системы жизнеобеспечения населения Суровикинского района работают в штатном режиме», — добавил он.

По состоянию на 2021 год, согласно переписи населения, в Суровикино проживает 18 тысяч человек.

Нападение на сотрудников исправительной колонии № 19 под Волгоградом произошло 23 августа. Предположительно, в захвате заложников участвовали трое уроженцев Узбекистана, осужденных не по террористическим статьям. По озвученной версии, с идеями радикализма они познакомились уже в исправительном учреждении. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).

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      Елена Торубарова
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