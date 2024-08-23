Возлюбленная Тимати показала фигуру в мини-шортах

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова снялась в мини-шортах и кроп-топе

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова показала фигуру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница исполнителя снялась в лиловом наряде отечественного бренда нижнего белья, пляжной и спортивной одежды Lavarice. Она надела обнажающий плечи кроп-топ с рукавами-фонариками и мини-шорты с завышенной талией и оборками.

Также модель сделала макияж в естественной цветовой гамме и нанесла на ногти нюдовый лак.

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