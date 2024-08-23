Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:16, 23 августа 2024Силовые структуры

За нападение своры собак на россиянина осудят их владельцев

Двух жителей Хабаровска будут судить за нападение их собак на мужчину

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Хабаровске суд рассмотрит дело в отношении двух местных жителей о нападении их собак на мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, обвиняемые содержали шесть собак на улице около дома без вольеров и привязи. 14 февраля питомцы ушли за территорию и на льду Амура напали на пострадавшего.

Возбуждено дело по части 1 статьи 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») УК РФ. Оно уже передано в суд. Отмечается, что свора собак отловлена и помещена в приют на пожизненное содержание.

Ранее стало известно, что жительницу поселка Старобачаты Кемеровской области, из-за которой произошло нападение кавказской овчарки на четырехлетнюю девочку, приговорили к одному году и девяти месяцам исправительных работ.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      После атаки ВСУ на порт «Кавказ» пропал один человек. Его судьба остается неизвестной

      Антонов призвал США прекратить «словесную шелуху» о вмешательстве в выборы в отношении РФ

      Экс-боец ВСУ призвал украинцев идти против властей в Киеве

      Минтранс захотел установить больше камер для фиксации ПДД на части дорог России

      В Польше упал российский метеорологический зонд

      Двух российских чиновников задержали за превышение полномочий

      Посол пригрозил ответом Путина на вылазку ВСУ в Курской области

      Соратник Кадырова заявил об уничтожении двух групп ВСУ в Курской области

      Россиянка побывала в США и раскрыла причину массового ожирения американцев

      Российский хоккеист назвал преимущества Москвы перед Нью-Йорком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше