Аппарат НАСА изменил форму и орбиту астероида

Аппарат НАСА DART изменил форму и орбиту спутника астероида Диморфос

Космический аппарат НАСА DART навсегда изменил форму и орбиту спутника астероида Диморфос, при столкновении в 2022 году. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Planetary Science Journal.

Исследователи показали, что астероидная луна была значительно деформирована. На ней образовался большой кратер, и она так сильно изменилась, что луна сошла с рельсов своего первоначального эволюционного пути. Предполагается, что Диморфос может начать хаотично «кувыркаться» в своих попытках вернуться в гравитационное равновесие с родительским астероидом под названием Дидимос.

Изначально астероид был сплющенным, по форме напоминая гамбургер, но стал более вытянутым как мяч для американского футбола. Обломки, разбросанные космическим аппаратом при ударе, также сыграли свою роль в нарушении равновесия между луной и ее астероидом, сократив орбиту Диморфоса вокруг Дидимоса.

Вероятно, Диморфос был обращен к Дидимосу всегда одной стороной, но теперь он колеблется вокруг своей первоначальной ориентации. Теперь исследователи ждут, когда выброшенные обломки покинут систему, и что станет с Диморфосом: продолжит ли он кувыркание или вернет прежнюю стабильность.