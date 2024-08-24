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13:59, 24 августа 2024Мир

Эксперт рассказал о переломе на фронте после выборов в США

Обозреватель Ходаренок: перелом на фронте может произойти после выборов в США

Фото: Andrew Kelly / Reuters

После выборов США ситуация с российско-украинским конфликтом может измениться, а до этого переломных моментов на фронте ожидать не стоит. Такое мнение выразил военный обозреватель «Газеты.ру» Михаил Ходаренок.

Как считает эксперт, какого-либо компромисса и взаимных уступок между Россией и Украиной можно достичь только при посредничестве Соединенных Штатов, а не Турции, Индии или Китая, в настоящее время позиции противоборствующих сторон по возможному выходу из кризиса непримиримы.

Выборы нового президента США, которые состоятся через два с половиной месяца, определят долгосрочную политику Вашингтона по этому вопросу. Например, как считает сопредседатель комитета по надзору Палаты представителей США Джейми Раскин, кандидат в президенты Дональд Трамп намерен прекратить конфликт на Украине в случае победы на выборах.

Ходаренок отмечает, что для кардинального перелома на фронтах необходимы значительное численное превосходство, современное вооружение и командные кадры. Даже мобилизация или набор людей по контракту не являются достаточным условием для успеха в боевых действиях, поскольку необходимы соответствующие объемы вооружения, военной техники, запасов материальных средств, боеприпасов, обмундирования, снаряжения, медицинского имущества. Кроме того, нужны высококвалифицированные военные специалисты. Однако обе стороны пока не готовы решить эти задачи в полном объеме.

Еще одним условием возможного перелома является превосходство в воздухе и безусловное господства в радиоэлектронной борьбе, радио- и радиотехнической разведки, чего ни одной из сторон конфликта также не удалось добиться. Эксперт отмечает, что локальные успехи возможны.

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      Леонид Немов
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