Малоизвестная компания из США стала ключом к сделке на десятки миллиардов долларов

WSJ: малоизвестная компания из США поспособствовала сделке на $ 20 млрд

Малоизвестная компания по дистрибуции продуктов питания C&S Wholesale Grocers может сыграть ключевую роль в сделке по слиянию двух крупнейших американских сетей супермаркетов Kroger и Albertsons на 20 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что в понедельник, 26 августа, суд может рассмотреть иск Федеральной торговой комиссии США (FTC) с требованием о блокировке слияния Kroger и Albertsons. По мнению антимонопольного ведомства, слияние может привести к росту цен на продукты питания.

Для завершения сделки руководство компаний договорилось продать 579 своих магазинов «тесно связанному с ними» дистрибьютору C&S и убедить суд, что конкуренция на рынке сохранится. Переговоры могут продлиться около трех недель, уточняет WSJ.

Ранее крупнейшую в США сеть супермаркетов Kroger заподозрили в «динамическом ценообразовании». Предполагается, что с помощью электронных ценников в магазинах искусственно повышаются цены во время наибольшего спроса.

Kroger управляет почти 3000 магазинов в США, в компании работают около 400 тысяч сотрудников.