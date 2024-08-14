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18:27, 14 августа 2024Экономика

Крупнейшую сеть супермаркетов США заподозрили в динамическом ценообразовании

Сенаторы США заподозрили супермаркеты Kroger в динамическом ценообразовании

Фото: Zou Zheng / Globallookpress.com

Крупнейшую в США сеть супермаркетов Kroger заподозрили в «динамическом ценообразовании». Об этом сообщает The Sun.

Американские сенаторы Элизабет Уоррен и Боб Кейси направили генеральному директору компании Родни МакМаллену письмо. В обращении они предположили, что с помощью электронных ценников в магазинах искусственно повышаются цены во время наибольшего спроса.

«Эти цифровые ценники могут позволить Kroger и другим продуктовым сетям перейти на динамическое ценообразование», — написали Уоррен и Кейси, запросив информацию об особенностях использования этой технологии. К такому методу прибегают множество фирм по всему миру — от сервисов заказа такси и покупки авиабилетов до гостиниц.

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Однако сенаторов обеспокоило применение подобной практики в отношении продовольственных товаров в то время, когда расходы американцев на продукты питания находится на самом высоком уровне за последние 30 лет. «Возмутительно, что пока семьи продолжают бороться за возможность купить еду, такие продуктовые гиганты, как Kroger, продолжают завышать цены и применять другие схемы корпоративной наживы», — заявили они.

Kroger управляет почти 3000 магазинов в США, в компании работают около 400 тысяч сотрудников. Эксперимент с электронными ценниками в магазинах сети начался в 2018 году, с тех пор их начали использовать в более чем 500 торговых точках. Компания заявила, что тестирование технологии направлено на то, «чтобы еще больше снизить цены для покупателей там, где это важнее всего». «Предполагать обратное было бы неверно», — подчеркнул представитель компании.

В июле председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что в США отмечается сдержанный прогресс в вопросе сокращения инфляции. Он отметил, что дополнительные положительные данные укрепят уверенность американского регулятора в том, что темпы роста цен движутся в направлении целевого показателя в 2 процента.

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