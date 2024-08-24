Москвичи стали реже покупать большие квартиры

bnMAP.pro: в 2024 году москвичи реже покупали квартиры с площадь от 50 квадратов

Доля приобретаемых квартир с площадью до 40 квадратных метров в новых жилых комплексах Москвы и Подмосковья выросла на 2-3 процентных пункта в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитической платформы bnMAP.pro.

Аналитики сравнили период с января по июль с аналогичными семи месяцами прошлого года. Полученный результат указал на рост популярности среди москвичей компактных «однушек», подчеркнули аналитики.

При этом интерес москвичей к квартирам с площадью от 50 до 60 «квадратов» пошел на снижение. За аналогичный период 2024 года они купили в старой Москве на 1,3 процентных пункта меньше таких квартир, чем городом ранее. В Новой Москве этот показатель уменьшился на 0,9 процентных пункта, а в Подмосковье — на 1,9 процентных пункта.

По словам основателя агентства «Бест-новострой» Ирины Доброхотовой, жители столицы обычно демонстрируют менее выраженный интерес к маленьким квартирам. Если, к примеру, в Санкт-Петербурге на площади от 40 до 80 «квадратов» приходится менее трети спроса, то в столице таких сделок обычно бывает около половины — порядка 47 процентов, указала она.

Ранее эксперты перечислили районы Новой Москвы с самыми подорожавшими новостройками. По данным компании «Метриум», в июле сильнее всего подорожали новые квартиры в Троицке: квадратный метр за месяц там стал дороже на 13,2 процента, достигнув 158,3 тысячи рублей.