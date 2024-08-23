Названы районы Новой Москвы с самыми подорожавшими новостройками

Сильнее всего среди районов Новой Москвы новостройки подорожали в Троицке

В июле 2024 года среди районов Новой Москвы квартиры в новостройках сильнее всего подорожали в Троицке. Локации с наиболее подорожавшей недвижимостью на первичном рынке со ссылкой на аналитиков компании «Метриум» назвал РБК.

По информации экспертов, стоимость квадратного метра за месяц выросла на 13,2 процента, до 158,3 тысячи рублей. Вторую строчку в списке заняло поселение (район) Рязановское с положительной динамикой в 3,9 процента, до 252,8 тысячи рублей. Замкнул тройку поселок Мосрентген, где средняя цена «квадрата» увеличилась на 3,7 процента, до 283,1 тысячи рублей.

Специалисты «Метриума» связали лидерство Троицка со значительно увеличившимся объемом предложения в одном из дорогих жилых комплексов. Помимо этого, на рост цен там влияет активное строительство Троицкой линии метрополитена.

Двумя днями ранее стало известно, что в июле этого года среди районов Старой Москвы цены на массовые новостройки сильнее всего возросли в Хорошево-Мневниках.