На Украине заявили о национальной катастрофе

Экономист Кущ назвал демографическую ситуацию на Украине катастрофой

Демографическая ситуация на Украине представляет из себя национальную катастрофу из-за снижения уровня фертильности у женщин ниже единицы и эмиграции из страны. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил украинский экономист Алексей Кущ, передает РИА Новости.

По его словам, население страны за 75 лет может сократиться до 10 миллионов человек. Он подчеркнул, что в 2022 году на Украине родились 230 тысяч детей, а в 2023-м — 187 тысяч, что более чем на 30 процентов меньше. Из этих 187 тысяч, по его мнению, многие могли быть рождены в странах Европейского союза (ЕС), поскольку в статистику записывают всех, кому украинские органы регистрации выдали свидетельства о рождении.

«Война — национальная трагедия. А демографический кризис — национальная катастрофа. И я не понимаю тех людей, которые не осознали еще эту простую истину», — подчеркнул Кущ.

Ранее польский портал Interia сообщил о серьезном демографическом кризисе на Украине. «Украина исчезает на наших глазах. Уровень рождаемости в настоящее время ниже, чем в пиковый период пандемии», — говорится в статье.