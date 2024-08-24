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06:37, 24 августа 2024Бывший СССР

На Украине заявили о национальной катастрофе

Экономист Кущ назвал демографическую ситуацию на Украине катастрофой

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Демографическая ситуация на Украине представляет из себя национальную катастрофу из-за снижения уровня фертильности у женщин ниже единицы и эмиграции из страны. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил украинский экономист Алексей Кущ, передает РИА Новости.

По его словам, население страны за 75 лет может сократиться до 10 миллионов человек. Он подчеркнул, что в 2022 году на Украине родились 230 тысяч детей, а в 2023-м — 187 тысяч, что более чем на 30 процентов меньше. Из этих 187 тысяч, по его мнению, многие могли быть рождены в странах Европейского союза (ЕС), поскольку в статистику записывают всех, кому украинские органы регистрации выдали свидетельства о рождении.

«Война — национальная трагедия. А демографический кризис — национальная катастрофа. И я не понимаю тех людей, которые не осознали еще эту простую истину», — подчеркнул Кущ.

Ранее польский портал Interia сообщил о серьезном демографическом кризисе на Украине. «Украина исчезает на наших глазах. Уровень рождаемости в настоящее время ниже, чем в пиковый период пандемии», — говорится в статье.

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      Артём Верейкин
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