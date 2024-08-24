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07:44, 24 августа 2024Бывший СССР

Подпольщик рассказал об ударе авиабомбой по собиравшимся в Курскую область военным ВСУ

Подпольщик Лебедев: по собиравшимся в Курскую область бойцам ВСУ нанесли удар
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

По скоплению военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Юнаковском сельском совете в Сумской области был нанесен удар авиабомбой. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В четыре утра ФАБ прислали в Юнаковский район Сумской области. Бандеровцы там стадом собрались, чтобы идти в Курскую область», — сообщил он.

Ранее российский вертолет Ка-52 ударил по позициям ВСУ в Курской области. Утверждается, что после нанесения удара вертолет выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на место вылета.

До этого стало известно, что по меньшей мере 20 бойцов ВСУ, собиравшихся отправиться в Курскую область, были ликвидированы в Глухове Сумской области в результате удара фугасными авиабомбами.

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      Маргарита Пименова
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