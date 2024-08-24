Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:25, 24 августа 2024Россия

Российский вертолет нанес удар по позициям ВСУ под Курском

Экипаж Ка-52 ударил ракетами по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: MOD Russia / Global Look Press

Российский вертолет Ка-52 ударил по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 нанес удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — указано в сообщении.

Утверждается, что после нанесения удара вертолет выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и благополучно вернулся на место вылета. В ведомстве также отметили, что в результате вылета бронетехника и личный состав ВСУ были уничтожены.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 20 бойцов ВСУ, собиравшихся отправиться в Курскую область, были ликвидированы в Глухове Сумской области. Это произошло в результате удара фугасными авиабомбами.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      «Все несут одинаковую ответственность». В ООН отреагировали на публикации замеченной в Курской области американской ЧВК

      Российские военные уничтожили до 480 бойцов ВСУ

      Российский вертолет нанес удар по позициям ВСУ под Курском

      Посол прокомментировал попытки США «наказать российский народ»

      В Северной Корее назвали виновника появления понятия «ядерная угроза»

      Трейлер фигуранта дела о теракте на Крымском мосту арестовали

      В США назвали причину запрета Киеву бить вглубь России американским оружием

      Во Владивостоке стена раздавила несколько автомобилей

      Tesla разрешила перепродажу своих электромобилей

      Политолог рассказал о сомнениях стран НАТО в политике в отношении России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше