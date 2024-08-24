Российский вертолет нанес удар по позициям ВСУ под Курском

Экипаж Ка-52 ударил ракетами по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области

Российский вертолет Ка-52 ударил по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 нанес удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — указано в сообщении.

Утверждается, что после нанесения удара вертолет выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и благополучно вернулся на место вылета. В ведомстве также отметили, что в результате вылета бронетехника и личный состав ВСУ были уничтожены.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 20 бойцов ВСУ, собиравшихся отправиться в Курскую область, были ликвидированы в Глухове Сумской области. Это произошло в результате удара фугасными авиабомбами.