Расмуссен: многие страны НАТО сомневаются в политике альянса к России и Китая

Все больше стран-участниц НАТО сомневаются в политике блока, нацеленной на конфронтацию с Россией и Китаем. Об этом заявил РИА Новости подполковник армии США в отставке и политический консультант Эрл Расмуссен.

По его словам, члены Североатлантического альянса сталкиваются с развивающимся расколом внутри организации. «Ненависть к России, стремление отделиться от Китая, постоянное расширение и явный переход от оборонительной позиции к наступательной, а также фанатичная поддержка Украины с ее бездонной денежной ямой и ультракоррупцией заставляют многих членов задаваться вопросом: "О чем мы?"», — рассказал политолог.

В частности, отметил Расмуссен, Венгрия, Словакия, Турция очень активно выступают против требований НАТО и Евросоюза в угоду потребностям своего собственного народа. Он выразил мнение, что эти страны стремятся к большей подлинной безопасности для своих народов.

Ранее экс-представитель Североатлантического альянса в Москве Джон Лоу заявил, что НАТО больше обеспокоена риском эскалации в отношениях с Россией, чем вопросами военного поражения Украины.