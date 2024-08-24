При атаке беспилотника ВСУ на белгородский поселок пострадал мужчина

Гладков сообщил, что при атаке БПЛА ВСУ на поселок Малиновка ранен мужчина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Малиновка в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в результате атаки мужчина получил ранение. «Пострадавшего с проникающим осколочным ранением левого межреберья и слепым осколочным ранением бедра бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу», — заявил Гладков.

Губернатор добавил, что в одном частном доме в результате сброса взрывного устройства с БПЛА выбиты окна. Данные о последствиях уточняются.

Ранее ВСУ обстреляли сразу шесть населенных пунктов в Белгородской области. Атакам подвергся город Шебекино и село Байцуры Борисовского района. В селе Кукуевка дрон-камикадзе атаковал частное домовладение. Еще один населенный пункт — село Тишанка — также подвергся удару беспилотников.