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07:30, 24 августа 2024Россия

При атаке беспилотника ВСУ на белгородский поселок пострадал мужчина

Гладков сообщил, что при атаке БПЛА ВСУ на поселок Малиновка ранен мужчина
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Малиновка в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в результате атаки мужчина получил ранение. «Пострадавшего с проникающим осколочным ранением левого межреберья и слепым осколочным ранением бедра бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу», — заявил Гладков.

Губернатор добавил, что в одном частном доме в результате сброса взрывного устройства с БПЛА выбиты окна. Данные о последствиях уточняются.

Ранее ВСУ обстреляли сразу шесть населенных пунктов в Белгородской области. Атакам подвергся город Шебекино и село Байцуры Борисовского района. В селе Кукуевка дрон-камикадзе атаковал частное домовладение. Еще один населенный пункт — село Тишанка — также подвергся удару беспилотников.

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      Маргарита Пименова
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