Пять станций метро временно закрыли в Москве

В Москве до 28 августа временно закрыли участок «Саларьево-Новомосковская»

В Москве временно закрыли пять станций Сокольнической линии метро для движения поездов до 28 августа. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что на участке «Саларьево-Новомосковская» будут проводиться работы по подготовке к открытию новой станции «Потапово». Для комфорта пассажиров вдоль закрытого участка метро будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы. Движение поездов возобновится 29 августа в 5:30.

В начале августа в Москве временно закрыли для входа и выхода пассажиров станцию метро «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. Решение было принято по требованию полиции. Ограничение действовало около 20 минут. Причина приостановки работы станции не уточнялась.

