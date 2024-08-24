Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:29, 24 августа 2024Экономика

Пять станций метро временно закрыли в Москве

В Москве до 28 августа временно закрыли участок «Саларьево-Новомосковская»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Москве временно закрыли пять станций Сокольнической линии метро для движения поездов до 28 августа. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что на участке «Саларьево-Новомосковская» будут проводиться работы по подготовке к открытию новой станции «Потапово». Для комфорта пассажиров вдоль закрытого участка метро будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы. Движение поездов возобновится 29 августа в 5:30.

В начале августа в Москве временно закрыли для входа и выхода пассажиров станцию метро «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. Решение было принято по требованию полиции. Ограничение действовало около 20 минут. Причина приостановки работы станции не уточнялась.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Подсчитано число жертв при захвате террористами ИК-19 в Волгоградской области

      Пять станций метро временно закрыли в Москве

      В Германии объяснили быстрое продвижение российских войск в ДНР

      В Финляндии потребовали назвать критерии открытия границы с Россией

      Кеннеди-младший обвинил Демпартию США в лицемерии

      В Армении неизвестный метнул яблоко в сторону премьер-министра

      В Тюмени водитель-мигрант выгнал школьника из автобуса из-за неработающего терминала

      В Госдуме назвали ликвидацию террористов в ИК «верным исходом»

      В МАГАТЭ раскрыли причину потери связи Запорожской АЭС с единственной резервной ЛЭП

      Российские FPV-дроны ударили по машине с офицерами ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше