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18:20, 24 августа 2024Россия

Россия вернула 115 срочников, попавших в плен ВСУ. Большинство из них служили в Курской области

Москалькова: большинство вернувшихся из плена были захвачены под Курском

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Россия провела обмен военнопленными с Украиной, в рамках которого на родину вернулись 115 солдат срочной службы. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что большинство вернувшихся попали в плен к Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Курской области.

Все российские военнослужащие находятся сейчас в Белоруссии

Как сообщило Минобороны России, в рамках переговорного процесса в Россию были возвращены 115 бойцов, Украине передали 115 военнопленных ВСУ. В настоящее время все российские военные находятся на территории Белоруссии, им оказывают психологическую и медицинскую помощь, они также связываются с родными.

В ближайшее время военнослужащие вернутся в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию. В Минобороны также рассказали, что посредником в переговорах выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил состоявшийся обмен. Он рассказал, что Киев получил бойцов ВСУ, нацгвардии, военно-морских сил и пограничной службы.

Москалькова сообщила, что большинство срочников служили в Курской области

Омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, что большинство из 115 вернувшихся в Россию срочников попали в плен в Курской области. «Несмотря на то, что они были там непродолжительное время, нам это казалось вечностью», — добавила она.

По ее словам, власти поддерживали связь с родственниками срочников, обратившимися за помощью, работали с Международным комитетом Красного Креста.

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О том, что российские военные проходили срочную службу в Курской области, сообщил также депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. «Из украинского плена в Россию вернулись 115 солдат, проходивших срочную службу на границе Курской области. На Украину вернулись 115 освобожденных из плена», — написал он.

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      Варвара Кошечкина
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