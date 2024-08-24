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13:40, 24 августа 2024Россия

Силы ВСУ в Новогродовке оказались в полукольце

Российская армия взяла силы ВСУ в Новогродовке в полукольцо

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась в Новогродовке оказалась в полукольце. Об успехах Российской армии со ссылкой на силовые структуры Донецкой народной республики сообщает ТАСС.

Они (ВСУ — прим. «Ленты.ру») оказались в полукольце в Новогродовке, — заявил собеседник агентства.

Он не сообщил журналистам какая по размерам группировка войск взята в полукольцо и не уточнил ничего о дальнейших планах командования украинских войск на этом участке.

Тем временем Москва вернула с подконтрольной Киеву территории 115 бойцов, попавших в плен в Курской области, а взамен передала столько же солдат ВСУ. Известно, что российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии. Их доставят на родину для лечения и реабилитации в медучреждениях.

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      Олег Давыдов
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