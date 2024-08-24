США могут изменить пакет помощи Украине из-за атаки на Курскую область. Чего боится Вашингтон?

WP: в США думают над корректировкой помощи Киеву из-за атаки под Курском

Администрация президента США Джо Байдена была застигнута врасплох вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, утверждает газета The Washington Post (WP). Из-за этого Вашингтон задумался о корректировке пакетов военной помощи Киеву.

По словам американского чиновника, Белый дом в закрытом режиме обсуждает необходимость включения большего количества бронетехники или ускорения поставок боеприпасов. При этом американцы сомневаются в общей наступательной стратегии Киева и опасаются прямой эскалации в отношениях между США, НАТО и Россией.

Другой собеседник издания уточнил, что у Вашингтона нет полного представления о целях вылазки ВСУ на российскую территорию. «Возможно, у них есть план, но они не делятся им с нами», — резюмировал он.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Пентагон опубликовал детали нового транша военной помощи Киеву

23 августа Министерство обороны США сообщило о предоставлении Украине новой партии вооружения и военной техники стоимостью 125 миллионов долларов.

В ведомстве уточнили, что Киев получит оборудование и боеприпасы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, ракеты для реактивной системы залпового огня HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров. Кроме того, Пентагон пообещал направить ракеты TOW, противотанковые комплексы Javelin и АТ-4 и медицинское оборудование.

Фото: Ukraine's Air Force Commander Mykola Oleshchuk / Reuters

В тот же день Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он выразил «непоколебимую поддержку народа Украины со стороны Америки» и поздравил политика с предстоящим Днем независимости Украины.

Россия пообещала Украине суровое наказание за вторжение в Курскую область

6 августа Курская область подверглась массированной атаке ВСУ. Украинские военные обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате бойцам ВСУ удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.

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Продвижение противника в регионе удалось остановить. После вторжения ВСУ в регионе ввели режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера. По последним данным, жертвами атак стал 31 человек, еще свыше 190 россиян пострадали.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что президент страны Владимир Путин принял решение по ответу на нападение украинских войск на Курскую область.

Искренне вам говорю, что президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области Анатолий Антонов посол России в Вашингтоне

В свою очередь, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что ответ России должен быть жестким и эффективным.