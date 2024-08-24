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03:48, 24 августа 2024Мир

Названа дата предъявления обвинений экстрадированному в США россиянину Петрову

Генконсул Захаров: США предъявят обвинения россиянину Петрову до 8 сентября

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress

Власти Соединенных Штатов Америки предъявят официальные обвинения экстрадированному с Кипра россиянину Артуру Петрову до 8 сентября. Эту дату в разговоре с ТАСС назвал генеральный консул России в Нью-Йорке Александр Захаров.

Он указал, что Петров собирается оспаривать обвинения и считает их политически мотивированными и надуманными. «Он с адвокатом будет выстраивать линию защиты», — добавил Захаров.

9 августа задержанного на Кипре 33-летнего россиянина Артура Петрова экстрадировали в США. По версии следствия, россиянин участвовал в закупке микроэлектроники, которая позднее передавалась производителю вооружения для Российской армии.

Ранее Греция экстрадировала гражданина Болгарии в США, который был арестован по обвинению в создании и участии в преступной группе, занимавшейся контрабандой товаров американского производства в Россию.

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      Маргарита Пименова
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