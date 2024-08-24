Трейлер фигуранта дела о теракте на Крымском мосту арестовали

Трейлер и земельный участок арестовали по делу о теракте на Крымском мосту

Имущество еще одного фигуранта дела о теракте на Крымском мосту попало под арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы и данные открытых источников.

Уточняется, что речь идет о земельном участке площадью 1,5 тысячи квадратных метров и двух нежилых помещениях. Также под арест попал трейлер 2022 года выпуска. Это предполагает запрет на продажу и другие виды сделок с имуществом.

Ранее суд арестовал квартиру в Ульяновске площадью 63 квадратных метра и и стоимостью 1,8 миллиона рублей, принадлежащую одному из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту.

Первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвался грузовой автомобиль и загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также обрушилось два автомобильных пролета.