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04:45, 24 августа 2024Силовые структуры

Трейлер фигуранта дела о теракте на Крымском мосту арестовали

Трейлер и земельный участок арестовали по делу о теракте на Крымском мосту
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Stringer / Reuters

Имущество еще одного фигуранта дела о теракте на Крымском мосту попало под арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы и данные открытых источников.

Уточняется, что речь идет о земельном участке площадью 1,5 тысячи квадратных метров и двух нежилых помещениях. Также под арест попал трейлер 2022 года выпуска. Это предполагает запрет на продажу и другие виды сделок с имуществом.

Ранее суд арестовал квартиру в Ульяновске площадью 63 квадратных метра и и стоимостью 1,8 миллиона рублей, принадлежащую одному из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту.

Первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвался грузовой автомобиль и загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также обрушилось два автомобильных пролета.

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      Марина Совина
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