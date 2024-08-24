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22:45, 24 августа 2024Силовые структуры

Установлены личности поджигателей здания гарнизонного военного суда в Казани

Здание гарнизонного военного суда в Казани подожгли женщина и ее сын

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Здание гарнизонного военного суда в Казани подожгли женщина и ее 13-летний сын. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Уточняется, что пожар вспыхнул на первом этаже. Площадь пожара составляла 16 квадратных метров, огонь потушили.

По данным Baza, мать и подростка задержали прохожие — их доставили в отделении полиции, где будут выяснять причины инцидента.

О пожаре стало известно вечером 24 августа. Как рассказали очевидцы, они услышали звон стекла и пожар в гарнизонном военном суде на улице Дзержинского.

Ранее неизвестный бросил две бутылки с коктейлем Молотова в здание военкомата в Карелии.

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      Юлия Мискевич
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