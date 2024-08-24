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22:14, 24 августа 2024Россия

В российском городе загорелось здание гарнизонного военного суда

В Казани загорелось здание гарнизонного военного суда

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Global Look Press

В Казани загорелось здание гарнизонного военного суда. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как рассказали очевидцы, что 24 августа вечером они услышали звон стекла и пожар в гарнизонном военном суде на улице Дзержинского. В момент поджога местные жители увидели парня и девушку, убегающих с места происшествия.

По предварительным данным, они могли кинуть коктейль Молотова в окно. Подробностей о происшествии пока нет. На месте работают сотрудники МЧС.

Ранее Подольский городской суд Московской области приговорил менеджера «Вкусно — и точка» к году лишения свободы условно с испытательным сроком на год за попытку поджечь военкомат.

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      Юлия Мискевич
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