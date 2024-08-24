Депутат ГД Бессарабов: Зеленский уничтожает свой народ в угоду личным амбициям

Президент Украины Владимир Зеленский уничтожает свой народ в угоду личным амбициям. Об этом заявил депутат Государственной Думы (ГД) Даниил Бессарабов в беседе с «Известиями».

«Очевидно, что горе от того, что в голове у этого диктатора и военного преступника. И прежде всего для самих украинцев, которых он уничтожает по прямой указке Запада и в угоду своим больным амбициям», — сказал депутат.

Парламентарий отметил, что Украина де-факто зависима от стран Запада. По его мнению, Зеленский делает смелые заявления из-за веры в поддержку иностранных союзников.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что День независимости Украины является фейком, ведь страна полностью зависит от стран Запада. По его словам, в этот день президент Украины Владимир Зеленский «изрыгает угрозы и оскорбления».