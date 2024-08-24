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22:17, 24 августа 2024Россия

Миронов назвал «фейком» День независимости Украины

Миронов: День независимости Украины — фейк

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

День независимости Украины является фейком, ведь страна полностью зависит от стран Запада. Так праздник назвал лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

«Украина полностью зависима от западных хозяев, воспринимающих ее народ как “пушечное мясо”. Украина зависима от идеологии фашистского террора, которой “дышит” киевская верхушка», — написал Миронов.

По словам депутата, в этот день президент Украины Владимир Зеленский «изрыгает угрозы и оскорбления», которые, по мнению лидера фракции, представляют из себя «плевки страха и бессильной ненависти».

Ранее в посольстве России в США заявили, что Украина вместо демократического государства стала зависящей от США милитаризованной авторитарной страной. Утверждается, что современная история Украины представляет из себя наглядный пример упущенных возможностей и ложных приоритетов.

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      Евгений Силаев
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