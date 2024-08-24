В России заявили о полной зависимости Украины от США

Посольство России: Украина вместо демократии получила полную зависимость от США

Украина вместо демократического государства стала зависящей от США милитаризованной авторитарной страной. Об этом указано в сообщении в Telegram-канале посольства России в США по случаю Дня независимости Украины.

«Украинцы вместо процветающего демократического государства получили страну, погрязшую в русофобии, коррупции и беззаконии. Республика оказалась в полной зависимости от США и их союзников. Находится на иждивении лживых и лицемерных "партнеров", использующих украинцев как "пушечное мясо" в борьбе с Россией», — заявили в дипмиссии.

Утверждается, что современная история Украины представляет из себя наглядный пример упущенных возможностей и ложных приоритетов. Посольство также пожелало украинцам прозреть и осознать тот факт, что их страна идет по пути полного уничтожения из-за слепого обслуживания интересов Запада.

Ранее украинский экономист Алексей Кущ назвал демографическую ситуацию на Украине катастрофой. По его словам, население страны за 75 лет может сократиться до 10 миллионов человек.