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14:52, 24 августа 2024Россия

В Минобороны рассказали о прячущихся в лесах украинских диверсантах

Минобороны: украинские диверсанты пытаются проникнуть вглубь России

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинские диверсанты ищут возможность для проникновения в Россию. Об этом журналистам рассказали в Министерстве обороны страны, добавив, что речь идет о группах, прячущихся в лесах.

«Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории», — подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве не уточнили, идет ли речь о солдатах противника, уже находящихся на территории России, или о тех, кто только планирует проникнуть в страну.

Ранее в ведомстве отчитались о том, что российские средства ПВО за последние сутки сбили несколько ракет, авиационных бомб и реактивных снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины. В частности, не долетели до целей три ракеты ATACMS, пять авиабомб «Hammer» и 12 снарядов HIMARS.

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      Олег Давыдов
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