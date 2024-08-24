В Минобороны рассказали о прячущихся в лесах украинских диверсантах

Минобороны: украинские диверсанты пытаются проникнуть вглубь России

Украинские диверсанты ищут возможность для проникновения в Россию. Об этом журналистам рассказали в Министерстве обороны страны, добавив, что речь идет о группах, прячущихся в лесах.

«Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории», — подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве не уточнили, идет ли речь о солдатах противника, уже находящихся на территории России, или о тех, кто только планирует проникнуть в страну.

Ранее в ведомстве отчитались о том, что российские средства ПВО за последние сутки сбили несколько ракет, авиационных бомб и реактивных снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины. В частности, не долетели до целей три ракеты ATACMS, пять авиабомб «Hammer» и 12 снарядов HIMARS.