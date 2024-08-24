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11:59, 24 августа 2024Россия

В России отреагировали на планы Вашингтона пересмотреть поставки помощи Украине

Сенатор Климов: бои на Курщине были поводом увеличить поставки оружия Киеву

Фото: Ukraine's Air Force Commander Mykola Oleshchuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали бои в Курской области для того, чтобы у США был повод увеличить поставки оружия Киеву, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на планы Вашингтона пересмотреть помощь ВСУ.

Я глубоко убежден, что Вашингтон прекрасно знал о планах вторжения в Курскую область Российской Федерации просто потому, что там везде находятся агенты американских спецслужб, прослушивают их телефонные разговоры, они фактически все действия проводят через доступные США сети, все это абсолютно прозрачно для американских специалистов

Андрей Климовроссийский сенатор

«Я не исключаю, что это была своего рода разведка боем со стороны ВСУ, которая была порекомендована им из Вашингтона. А дальше одной из целей такого вторжения могло быть мотивирование дополнительной "помощи" Украине. Но это никакая не помощь, это по сути дела финансирование агрессии в интересах США. А здесь наняли бандитов и натравили на нашу родину, поэтому они занимаются тем, что продолжают финансировать своих бандитов. Для того, чтобы аргументов у них было побольше, особенно накануне выборов, они используют такого рода грубые и агрессивные методы, а заодно проверяют готовность России к обороне не только на новых территориях, но и на общепризнанных России», — сказал сенатор.

Как пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников, после атаки ВСУ на Курскую область США начали обсуждать пересмотр помощи Киеву. По словам одного из собеседников издания, Вашингтон думает включить в пакеты помощи, которые отправляются на фронт каждые две недели, больше бронетехники и ускорить передачу определенных боеприпасов и другого оборудования.

WP сообщает, что США не знают о целях вылазки Киева в российский приграничный регион и обеспокоены возможной эскалацией между Москвой, Вашингтоном и НАТО.

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      Варвара Кошечкина
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