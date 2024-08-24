В российском регионе объявляли ракетную опасность

Врио губернатора Смирнов: в Курской области отменена ракетная опасность

В Курской области была объявлена ракетная опасность, которую отменили спустя пять минут. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Сигнал тревоги прозвучал в 22:23 по московскому времени. Жителям области рекомендовалось спрятаться в укрытии. Спустя пять минут ракетную опасность отменили.

«Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности», — написал врио губернатора.

Бои в Курской области идут больше двух недель. После вторжения ВСУ в регионе ввели режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального характера. Из-за опасности со стороны ВСУ из приграничья эвакуировали более 121 тысячи человек. По последним данным, жертвами атак стал 31 человек, еще свыше 140 россиян пострадали.