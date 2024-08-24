В российском регионе ввели ограничения из-за режима КТО

Врио губернатора Смирнов: в Курчатовском водохранилище ограничена активность

Из-за действующего в Курской области режима контртеррористической операции (КТО) на территории акватории Курчатовского водохранилища ограничена активность. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Принято решение о запрете проведения культурных, спортивных и других мероприятий. Под запретом также рыболовство, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других плавательных средств», — написал губернатор.

Смирнов добавил, что в прибрежной зоне также запрещены проведение массовых мероприятий и работа развлекательных заведений.

Бои в Курской области идут больше двух недель. После вторжения ВСУ в регионе ввели режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального характера. Из-за опасности со стороны ВСУ из приграничья эвакуировали более 121 тысячи человек. По последним данным, жертвами атак стал 31 человек, еще свыше 140 россиян пострадали.