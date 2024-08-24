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01:38, 24 августа 2024Силовые структуры

В Тюмени водитель-мигрант выгнал школьника из автобуса из-за неработающего терминала

СК заинтересовался водителем, силой выгнавшим школьника из автобуса

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента в Тюмени с участием водителем автобуса и школьника. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следователи заинтересовались фактом, что находившийся за рулем маршрутки мигрант силой выгнал ребенка, не оплатившего проезд из-за неработающего терминала. Председатель СК также дал поручение представить доклад об установленных обстоятельствах.

30 июля сообщалось, что в подмосковных Люберцах водитель-мигрант выгнал из автобуса женщину с инвалидностью. В отношении иностранца было возбуждено уголовное дело. Тогда в областном главке СК пояснили, что водитель маршрутного автобуса не стал принимать у потерпевшей оплату проезда социальной картой и требовал деньги в другой форме. Водитель-мигрант также угрожал применением насилия.

С 2021 года в России действует закон о запрете высаживать не достигших шестнадцатилетнего возраста детей-безбилетников из общественного транспорта.

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      Марина Совина
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