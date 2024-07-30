Под Москвой водитель-мигрант выгнал из автобуса женщину с инвалидностью

В Люберцах водитель-мигрант выгнал из автобуса женщину с инвалидностью

В Люберцах водитель-мигрант выгнал из автобуса женщину с инвалидностью. В отношении иностранца было возбуждено уголовное дело, об этом сообщили в Telegram-канале подмосковного главка Следственного комитета России.

В ведомстве пояснили, что водитель маршрутного автобуса не стал принимать у потерпевшей оплату проезда социальной картой и требовал деньги в другой форме. Водитель-мигрант также угрожал применением насилия.

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ ("Хулиганство")», — отметили в подмосковном главке СКР.

Сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать другие обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в городе Рубцовск Алтайского края подростки на камеру унижали женщину с инвалидностью и спровоцировали у нее приступ эпилепсии.