Baza: две девушки обвинили сына основателя «Белуги» в обмане на миллионы рублей

Две девушки обвинили сына основателя «Белуги» Андрея Аблитарова Артема в обмане на миллионы рублей. Одна из них отдала ему четыре с половиной миллиона рублей сообщает Baza.

Аблитаров знакомился с девушками в ночном клубе, представляясь Шамилем. Одна из них, Юлия, рассказала, что парень красиво ухаживал, дарил подарки, говорил о семье и просил родить ему ребенка. Но однажды Артем-Шамиль пожаловался на проблемы в бизнесе и предложил объединить финансы, как делают многие члены одной семьи.

Аблитаров выяснил, что его неработающей избраннице одобрен кредит в полмиллиона рублей. Тогда он уговорил ее взять деньги в банке и отдать ему. Позже он попросил у нее фото паспорта и взял по нему еще один кредит на четыре миллиона рублей. На вопросы девушки о происходящем он заявлял, что готовит подарок для нее. Также он подарил ей, по его заверениям, дорогие часы, отметив, что их можно продать и закрыть долги. После он пропал с деньгами. Юлия отнесла часы в ломбард, но они оказались подделкой.

Также обманутая девушка узнала о другой жертве Аблитарова. Однако тот в свое время убеждал, что Елизавета просто его подруга. На нее он также оформил несколько кредитов.

Отец мошенника в телефонном разговоре с обманутыми посоветовал им обратиться в полицию, так как его сын аферист.

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