Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:35, 25 августа 2024Экономика

Экс-премьер России допустил возвращение замороженных на Западе активов

Степашин увидел перспективы возвращения в Россию денег и замороженных активов

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Существует перспектива для переговоров, связанных с возвращением России активов. В том числе это может произойти судебным путем, считает экс-премьер России, глава Ассоциации юристов Сергей Степашин. Его цитирует ТАСС.

«Они лежат в Бельгии и в других странах. Их пока никто не трогает. Более того, они за счет этих денег еще и проценты зарабатывают. Американцы подталкивают: "Давайте-ка мы разморозим и раздадим, зачем будем свои деньги тратить, давайте мы Украину покормим"», — сказал Степашин.

По его мнению, в случае раздачи российских активов настанет конец сложившейся мировой финансовой системы. Сейчас Индия, Италия, Саудовская Аравия и ОАЭ отказываются хранить свои резервы в долларах, так как опасаются повторения ситуации с российскими активами.

Россия до сих пор не обратилась к институту международных судов, потому что политизированность международных судов находится на высоком уровне. При этом после завершения конфликта на Украине ситуация для России изменится, уверен он.

Ранее Степашин заявил, что после завершения специальной военной операции Россия будет совершенно новой страной с новым мироощущением.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      России предсказали серьезные изменения после окончания СВО. Что ждет страну и ее граждан?

      Активисты подполья подожгли флаг Украины в Киеве

      Telegram предрекли финансовые проблемы после ареста Дурова

      В Швеции назвали самое большое преступление Дурова

      Часть сил замеченной в Курской области ЧВК США обнаружили в Газе

      Симоньян призвала «прямо сейчас» сделать одно действие после ареста Дурова

      В Одесской области мобилизованные в ВСУ заключенные сбежали с автоматами

      Стало известно о штрафах Вали Карнавал более чем на 70 тысяч рублей за нарушение ПДД

      Ида Галич описала возможные мысли Павла Дурова во время задержания

      В МИД Франции отказались комментировать задержание Павла Дурова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше