Экс-премьер России допустил возвращение замороженных на Западе активов

Степашин увидел перспективы возвращения в Россию денег и замороженных активов

Существует перспектива для переговоров, связанных с возвращением России активов. В том числе это может произойти судебным путем, считает экс-премьер России, глава Ассоциации юристов Сергей Степашин. Его цитирует ТАСС.

«Они лежат в Бельгии и в других странах. Их пока никто не трогает. Более того, они за счет этих денег еще и проценты зарабатывают. Американцы подталкивают: "Давайте-ка мы разморозим и раздадим, зачем будем свои деньги тратить, давайте мы Украину покормим"», — сказал Степашин.

По его мнению, в случае раздачи российских активов настанет конец сложившейся мировой финансовой системы. Сейчас Индия, Италия, Саудовская Аравия и ОАЭ отказываются хранить свои резервы в долларах, так как опасаются повторения ситуации с российскими активами.

Россия до сих пор не обратилась к институту международных судов, потому что политизированность международных судов находится на высоком уровне. При этом после завершения конфликта на Украине ситуация для России изменится, уверен он.

Ранее Степашин заявил, что после завершения специальной военной операции Россия будет совершенно новой страной с новым мироощущением.