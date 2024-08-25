Эрдоган поблагодарил Путина за самолеты для тушения лесных пожаров

Эрдоган поблагодарил Путина за самолеты Бе-200 для тушения лесных пожаров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за предоставленные самолеты для тушения лесных пожаров. Его слова приводит ТАСС.

«Благодарю президента Российской Федерации господина Путина за то, что в свое время он предоставил нам самолеты-амфибии Бе-200», — сказал политик. Он отметил, что два направленных в Турцию воздушных судна помогли гораздо легче справиться с ликвидацией стихийного бедствия.

Эрдоган также поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева, который летом 2024 года направил в Турцию два противопожарных самолета-амфибии. Турецкий лидер добавил, что с 2002 года собственные возможности авиации страны значительно выросли. С 15 по 19 августа пожарные были на вылетах 1,6 тысячи часов, наземные расчеты преодолели общее расстояние в три миллиона километров, на очаги пожаров было сброшено 25,4 тысячи тонн воды.

25 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что подготовка визита президента России Владимира Путина в Турцию идет активно, дата пока не определена.