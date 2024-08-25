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23:35, 25 августа 2024Россия

Пожар на юго-востоке Крыма тушат более 380 человек

МЧС: пожар на юго-востоке Крыма тушат более 380 человек, три вертолета
СюжетПожар в Крыму

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Пожар на юго-востоке Крыма тушат 380 человек и три вертолета, заявили в пресс-службе МЧС. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, сильные порывы ветра до 20 метров в секунду и жаркая сухая погода способствовали быстрому распространению огня. «Площадь пожара увеличилась до 45 гектаров», — подчеркнули в министерстве. В некоторых местах пожар стал верховым.

В пресс-службе добавили, что силы и средства спасателей рассредоточены по периметру, создано шесть боевых участков. В тушении участвуют более 380 человек и 105 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС и один Ми-8 Росгвардии.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 15 гектаров. Жителей крымского поселка Орджоникидзе эвакуируют в «СНТ Рассвет».

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      Марина Совина
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