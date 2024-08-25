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20:08, 25 августа 2024Силовые структуры

Раскрыты необычные поощрения заключенных в известной захватом заложников колонии

В Волгоградской колонии захвативших заложников заключенных поощряли самогоном

Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look

В Волгоградской колонии ИК-19, прославившейся после громкой истории с захватом заложников, царили не подобающие строгому режиму порядки. Подробности раскрыл Telegram-канал Mash.

Заключенные могли беспрепятственно приобрести кнопочные телефоны и смартфоны, стоимость которых варьировалась от пяти до 40 тысяч рублей. За перевыполнение рабочего плана зеков поощряли неофициальными премиями в сумме от тысячи до трех, дополнительными свиданиями и алкоголем: для последнего на территории исправительной колонии №19 (ИК-19) был самодельный самогонный аппарат.

Днем 23 августа четверо заключенных ИК-19 в городе Суровикино под Волгоградом захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии. Злоумышленники, заявившие о принадлежности к запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), лишили жизни четверых сотрудников колонии. Они назвали своим мотивом месть за террористов, напавших на подмосковный «Крокус Сити Холл».

Спецназ в ходе штурма успешно ликвидировал преступников и освободил заложников.

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      Владимир Седов
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