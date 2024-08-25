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09:35, 25 августа 2024Спорт

Российский боец одержал победу на турнире UFC

Российский боец Борщев одержал победу над перуанцем Ллонтопом на турнире UFC
Вячеслав Борщев

Вячеслав Борщев. Кадр: UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Борщев одержал победу над перуанцем Джеймсом Ллонтопом на турнире UFC Fight Night Vegas 96. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок в легком весе прошел в ночь на воскресенье, 25 августа, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и продлился все три раунда. Судьи раздельным решением отдали победу россиянину.

В главном бою вечера бразилец Кайо Борральо единогласным решением судей победил американца Джареда Каннонье. Бой прошел в средней весовой категории.

Борщев одержал восьмую победу в карьере. На его счету также четыре поражения и одна ничья.

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      Алексей Гусев
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