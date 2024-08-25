Майор Дегтярев: служебных собак научили определять БПЛА в воздухе по опыту СВО

Служебные собаки, которых робучают в 470-м учебном центре служебного собаководства ВС России имени генерал-майора Медведева, научились определять в воздухе беспилотные летательные аппараты самолетного типа (БПЛА). Об этом заявил в беседе с ТАСС замначальника учебного центра по военно-политической работе майор Сергей Дегтярев.

«Собаки могут улавливать по звуку беспилотники с расстояния до 700 метров», — обратил внимание майор. По его словам, животные обучаются по особой методике, которую применяют по опыту специальной военной операции (СВО) на Украине. В результате собаки лаем оповещают подразделение о приближении дронов противника.

Дегтярев отметил, что на такую подготовку уходит около полугода. Особенно обучаемыми этой задаче оказались немецкие, восточноевропейские и бельгийские овчарки, а также некоторые охотничьи породы.

Ранее в Новосибирске дворовая собака спасла семью во время пожара. Пес разбудил людей лаем в три часа ночи.