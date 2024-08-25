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13:53, 25 августа 2024Наука и техника

Умер главный конструктор ракетного комплекса «Искандер-М»

На 92-м году жизни скончался главный конструктор «Искандера-М» Олег Мамалыга

Фото: Вячеслав Рунов / РИА Новости

Умер главный конструктор оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга. Об этом холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») сообщил в своем Telegram-канале.

Всю трудовую жизнь Олег Иванович посвятил работе в коломенском КБ машиностроения, которое сегодня является частью холдинга «Высокоточные комплексы». Он принимал участие в разработке вооружения и военной техники, в том числе первых советских ПТРК («Шмель», «Малютка»), тактических («Точка») и оперативно-тактических ракетных комплексов («Ока», «Ока-У», «Искандер-М»).

Выдающийся работник военно-промышленного комплекса СССР и России скончался на 92-м году жизни. Помимо работы над «Искандером-М», он принимал участие в разработке первых советских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Шмель» и «Малютка», межконтинентальной ракеты «Гном», тактических («Точка») и оперативно-тактических ракетных комплексов «Ока», «Ока-У».

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