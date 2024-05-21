Умер генконструктор российского НПО автоматики

Умер генеральный конструктор НПО автоматики Сергей Дерюгин

Умер генеральный конструктор Научно-производственного объединения (НПО) автоматики Сергей Дерюгин. Об этом со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос» сообщает ТАСС.

«Инженер ушел из жизни на 84-м году в результате продолжительной болезни. Сергей Федорович внес огромный вклад в развитие ракетной техники», — заявили в госкорпорации.

В частности, Дерюгин принимал участие в разработке морских ракетных комплексов и системы управления ракет космического назначения.

В феврале 2023-го на 87-м году в Туле скончался лауреат Государственной премии СССР и премии правительства России Анатолий Капчиц, под руководством которого разрабатывали снаряды для реактивных систем залпового огня и тяжелых огнеметных систем.