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18:20, 25 августа 2024Россия

В Москве дорожный конфликт закончился стрельбой

TACC: в дорожном конфликте со стрельбой в Москве пострадал один человек

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

На Юго-Западе Москвы дорожный конфликт закончился стрельбой, в нем пострадал один человек. О происшествии сообщает ТАСС.

Сообщение о конфликте поступило в полицию в 15:00. Правоохранители прибыли на место происшествия на Ленинском проспекте. Предварительно, между двумя водителями произошел спор из-за того, что они не смогли разъехаться во дворе жилого дома. И один из участников конфликта выстрелил в другого из травматического оружия.

48-летнего пострадавшего госпитализировали, а его 22-летнего оппонента задержали.

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      Вера Владзиевская
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