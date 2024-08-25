В Москве дорожный конфликт закончился стрельбой

TACC: в дорожном конфликте со стрельбой в Москве пострадал один человек

На Юго-Западе Москвы дорожный конфликт закончился стрельбой, в нем пострадал один человек. О происшествии сообщает ТАСС.

Сообщение о конфликте поступило в полицию в 15:00. Правоохранители прибыли на место происшествия на Ленинском проспекте. Предварительно, между двумя водителями произошел спор из-за того, что они не смогли разъехаться во дворе жилого дома. И один из участников конфликта выстрелил в другого из травматического оружия.

48-летнего пострадавшего госпитализировали, а его 22-летнего оппонента задержали.

Ранее в Магаданской области рецидивисты выстрелили в двух мужчин, ранения оказались смертельными. По горячим следам злоумышленников удалось задержать на территории одного из дачных участков на окраине поселка Усть-Омчуг.