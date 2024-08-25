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16:52, 25 августа 2024Бывший СССР

Во Львове чиновница отказалась вставать под украинский гимн

Во Львове чиновница военной администрации отказалась встать под гимн Украины

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Во Львове чиновница отказалась вставать под украинский гимн и показала неприличный жест в ответ на замечание. Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщает «Российская газета».

По данным издания, об инциденте стало известно благодаря распространившемуся в местных пабликах видео, на котором сотрудница местной военной администрации, одетая по гражданке, сидит на лавке в темных очках и смотрит на экран смартфона. При этом рядом с ней стоят люди с украинскими флагами и поют гимн Украины. В какой-то момент снимавший ее человек делает чиновнице замечание, а та показывает неприличный жест.

16 июля сообщалось, что в Хмельницком военком избил военного из-за российского шансона.

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