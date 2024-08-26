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06:30, 26 августа 2024Наука и техника

ИИ назвали спасением для людей с ограниченными возможностями

ИИ позволит людям с ограниченными возможностями стать более независимыми

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Искусственный интеллект (ИИ) способен улучшить условия жизни для людей с ограниченными возможностями. Об этом в колонке для журнала MIT Technology Review заявил научный журналист Стивен Акино.

По словам Акино, который сам является инвалидом по зрению, ИИ выглядит как технология, которая приблизит «переломный момент» в жизни людей, имеюших проблемы со здоровьем. В качестве примера он привел субтитры, которые может показывать ИИ слабослышащим людям, и чат-боты, способные ответить на любой вопрос.

Также он привел пример с беспилотными такси, которые инвалиды могут вызывать через приложение. По словам Стивена Акино, возможность поймать такси, не тревожа остальных людей, кажется ему прекрасной. В связи с этим автор назвал новые технологии спасением для людей с ограниченными возможностями, а ИИ — инструментом, который позволит стать им более независимыми.

В материале говорится, что через десятки лет между обычными ногами и руками и конечностями, созданными ИИ на принтере, не будет никакой разницы. «ИИ приближается нас к информации, производительности и, что самое важное, к обществу в целом», — подытожил Акино.

В середине августа британские и немецкие ученые заявили, что ИИ вряд ли способен нанести угрозу человечеству. По их мнению, нейросети при всех их преимуществах остаются предсказуемыми и их достаточно просто контролировать.

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      Андрей Ставицкий
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