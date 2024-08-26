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13:43, 26 августа 2024Из жизни

Археологи нашли циркуль Николая Коперника

В Польше в подземном туннеле нашли циркуль Николая Коперника

Фото: @Warmińska Grupa Eksploracyjna

В Польше нашли металлический циркуль, который мог принадлежать астроному Николаю Копернику. Об этом пишет Live Science.

Находку XVI века сделали во время раскопок в церковных садах города Фромбурк на участке, 500 лет назад принадлежавшем Николаю Копернику, автору гелиоцентрической системы мира, который первым предположил, что Земля вращается вокруг Солнца. Коперник прожил значительную часть своей жизни во Фромборке и некоторое время был священнослужителем собора Фромборка. «Эта находка имеет большое историческое значение, поскольку циркуль — одно из немногих прямых доказательств практической научной работы Коперника. Находка этого инструмента дает нам уникальное представление о методах работы Коперника и его влиянии на развитие науки в Европе», — сказал Михал Антчак, член фонда Misja Skarb, который занимается изучением наследия Фромборка и собирает средства на археологические работы в этом районе.

Археологи нашли циркуль в подземном туннеле, который когда-то вырыли под садами. Древние туннели заполнили землей и запечатали в середине прошлого века, однако местные жители помнили об их существовании. После того как краеведы и ученые получили разрешение на разведку, они использовали георадар для поиска туннелей и начали раскопки самой большой выявленной аномалии. У группы было разрешение только на одну попытку, в ходе которой они нашли сначала вход в туннели, а затем и циркуль.

Найденный 500-летний металлический артефакт похож на современный циркуль, однако его ножки не раздвигаются. Инструмент использовался для точных измерений в картографии, геометрии и астрономии. 8 августа циркуль был передан в Музей Николая Коперника.

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      Антонина Черташ
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