Армия Польши оценила удары России по Украине

Армия Польши: удары России по Украине стали одними из самых интенсивных

Российские ракетные удары по Украине стали одними из самых интенсивных за весь период конфликта. Об этом заявила армия Польши в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Twitter).

«Сегодня были совершены одни из самых интенсивных российских воздушных ударов по Украине», — отмечается в публикации.

Кроме того, польское оперативное командование сообщило, что в скором времени пройдет брифинг по результатам реагирования Варшавы на ракетные удары по украинской территории.

Ранее Польша подняла авиацию в юго-восточной части страны на фоне ракетных ударов по Украине.

Вооруженные силы России после удара беспилотников украинских войск в Саратовской области начали массированную ракетную атаку по Украине. Как следует из сообщений украинской прессы, с 07:30 по московскому времени взрывы прозвучали в Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской, Сумской и Тернопольской областях Украины.