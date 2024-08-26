Экономист предсказал максимальный рост ключевой ставки

Экономист Остапкович: ключевую ставку повысят, но не больше чем до 20 процентов

До конца 2024 года максимальное значение ключевой ставки Банка России не превысит 20 процентов. Об этом «Ленте.ру» заявил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Он полагает, что стратегия Банка России должна сработать с I квартала 2025 года, так как в экономической истории не бывало, чтобы ключевую ставку повышали, а инфляция не падала. Но это происходит в течение трех-пяти кварталов. А ключевую ставку начали повышать год назад. То есть прошло только четыре квартала.

«Так что на границе этого года инфляция ляжет на плато. А с I квартала начнет снижаться. Вслед за этим начнут снижаться ставки по депозитам. Но это произойдет или с конца I квартала 2025 или с начала II квартала», — спрогнозировал Остапкович.

По его словам, пока в краткосрочном периоде ставки по депозитам будут расти. Центральный банк уже четко высказался, что, скорее всего, ключевую ставку снова поднимут — до 19-20 процентов. Это, как пояснил Остапкович, связано с тем, что проинфляционных факторов пока больше, чем дезинфляционных. А в такой ситуации будет расти и ставка по депозитам.

«Она пойдет в сторону 21 процента, а то и 22 процентов», — сказал он.

Ранее главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач спрогнозировал что в 2024 году ждать снижения ключевой ставки не стоит. Он полагает, что такое случится во II квартале 2025-го/