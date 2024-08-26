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13:39, 26 августа 2024Экономика

Экономист предсказал максимальный рост ключевой ставки

Экономист Остапкович: ключевую ставку повысят, но не больше чем до 20 процентов

Фото: Сергей Петров / News.ru / Globallookpress.com

До конца 2024 года максимальное значение ключевой ставки Банка России не превысит 20 процентов. Об этом «Ленте.ру» заявил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Он полагает, что стратегия Банка России должна сработать с I квартала 2025 года, так как в экономической истории не бывало, чтобы ключевую ставку повышали, а инфляция не падала. Но это происходит в течение трех-пяти кварталов. А ключевую ставку начали повышать год назад. То есть прошло только четыре квартала.

«Так что на границе этого года инфляция ляжет на плато. А с I квартала начнет снижаться. Вслед за этим начнут снижаться ставки по депозитам. Но это произойдет или с конца I квартала 2025 или с начала II квартала», — спрогнозировал Остапкович.

По его словам, пока в краткосрочном периоде ставки по депозитам будут расти. Центральный банк уже четко высказался, что, скорее всего, ключевую ставку снова поднимут — до 19-20 процентов. Это, как пояснил Остапкович, связано с тем, что проинфляционных факторов пока больше, чем дезинфляционных. А в такой ситуации будет расти и ставка по депозитам.

«Она пойдет в сторону 21 процента, а то и 22 процентов», — сказал он.

Ранее главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач спрогнозировал что в 2024 году ждать снижения ключевой ставки не стоит. Он полагает, что такое случится во II квартале 2025-го/

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