Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:13, 26 августа 2024Силовые структуры

ФСИН опровергла поощрения осужденных в волгоградской колонии телефонами и самогоном

ФСИН: заключенных ИК-19 в Суровикино не поощряли самогоном и телефонами

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Управление ФСИН по Волгоградской области опровергло информацию о поощрении осужденных самогоном и телефонами в исправительной колонии №19, где произошел захват заложников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

УФСИН назвало распространяемые в СМИ сведения фейковыми.

Ранее сообщалось, что заключенные ИК-19 могли беспрепятственно приобретать кнопочные телефоны и смартфоны, а за перевыполнение рабочего плана получали премии, дополнительные свидания и алкоголь. Для последнего на территории исправительного учреждения якобы функционировал самодельный самогонный аппарат.

Захват заложников в исправительной колонии в городе Суровикино произошел днем 23 августа. Все инициаторы нападения были ликвидированы снайперами Росгвардии.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Каким оружием она атаковала цели в Киеве, Одессе и Львове?

      Модернизация ядерного арсенала США подорожала

      В России раскрыли ожидания от запланированного визита главы МАГАТЭ на Курскую АЭС

      Мужчина ошибся номером и случайно предложил наркотики полицейскому

      Лед обрушился на группу туристов во время экскурсии по пещере

      ЕС призвали прекратить сотрудничество с Израилем

      Дзюба удивил Слуцкого

      Суд признал законным приговор экс-издателю «Медиазоны» Верзилову за фейки о ВС России

      К розыску Ярослава Гунько подключились 15 стран Интерпола

      Редкие оазисы оказались благоприятными для появления жизни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше