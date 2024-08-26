ФСИН опровергла поощрения осужденных в волгоградской колонии телефонами и самогоном

ФСИН: заключенных ИК-19 в Суровикино не поощряли самогоном и телефонами

Управление ФСИН по Волгоградской области опровергло информацию о поощрении осужденных самогоном и телефонами в исправительной колонии №19, где произошел захват заложников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

УФСИН назвало распространяемые в СМИ сведения фейковыми.

Ранее сообщалось, что заключенные ИК-19 могли беспрепятственно приобретать кнопочные телефоны и смартфоны, а за перевыполнение рабочего плана получали премии, дополнительные свидания и алкоголь. Для последнего на территории исправительного учреждения якобы функционировал самодельный самогонный аппарат.

Захват заложников в исправительной колонии в городе Суровикино произошел днем 23 августа. Все инициаторы нападения были ликвидированы снайперами Росгвардии.

