Играющий в КХЛ канадский хоккеист ответил на вопрос о планах оставаться в России

Канадский хоккеист «Авангарда» Диц заявил, что видит свою жизнь в России

Канадский защитник омского «Авангарда» Даррен Диц ответил на вопрос о планах оставаться в России. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

«Я вижу свою жизнь здесь. Для меня это важно», — заявил хоккеист. Он добавил, что активно изучает русский язык, чтобы иметь возможность связать дальнейшую жизнь с Россией.

Ранее Диц назвал главный стереотип о россиянах. Он заявил, что за рубежом россиян считают грубыми и жесткими. По мнению спортсмена, это связано со звучанием русского языка.

Диц родился в Канаде, однако получил гражданство Казахстана в 2019 году ради выступления за сборную страны. В составе московского ЦСКА хоккеист дважды становился обладателем Кубка Гагарина. Защитника обменяли в Авангард летом 2024 года. Контракт Дица с омичами действует два сезона.